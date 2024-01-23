МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин любят свои страны и хотят для них лучшего, чего не скажешь о нынешнем президенте США Джо Байдене, заявил экс-глава Штатов Дональд Трамп. Трамп рассказал о "близости" третьей мировой войны

"Они (лидеры России и КНР — ред.) любят свои страны и они хотят, чтобы их страны преуспели. А у нас человек (Байден — ред.), который, по моему мнению, не способен на это", — рассказал Трамп телеканалу Fox News.

Бывший глава США отметил, что Путин и Си Цзиньпин "нравится вам это или нет, очень умные и влиятельные" люди. По его словам, в отличие от них, Байден "чрезвычайно некомпетентен" и не может "связать и двух слов, спуститься со сцены и найти лестницу".

Ранее Трамп заявлял, что Байден может устроить Третью мировую войну и уничтожить Америку за оставшиеся до президентских выборов десять месяцев. По словам экс-президента, в случае победы на предстоящих президентских выборах он сможет закончить украинский и ближневосточный конфликты за 24 часа.

Трамп намерен участвовать в выборах президента США, которые пройдут в ноябре 2024 года. В ходе своей предвыборной кампании он не раз заявлял, что сможет быстро и эффективно урегулировать конфликт на Украине. В том числе благодаря взаимопониманию с российским президентом. В эфире Fox News Трамп рассказал о хороших отношениях с Владимиром Путиным, отметив, что нужно ладить с руководителями стран с "мощным ядерным оружием".

Первая встреча Путина и Трампа состоялась 7 июля 2017 года на саммите Группы 20 в Гамбурге. Вместо запланированных 45 минут переговоры продлились более двух часов. Затем в ноябре 2017-го президенты трижды смогли побеседовать "на ногах" на полях саммита АТЭС в городе Дананге (Вьетнам).

В третий раз они встретились 16 июля 2018 года в Хельсинки. Более двух часов политики общались тет-а-тет, затем переговоры продолжились с участием глав внешнеполитических ведомств двух стран. Последний раз лидеры общались лично в июне 2019-го на полях саммита Большой двадцатки в Осаке (Япония), встреча продлилась более часа.