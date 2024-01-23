СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский мог бы предъявить претензии на египетские пирамиды, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. Часть побережья Ниццы может перейти к России, пишет СМИ

Ранее украинский лидер подписал указ "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации". Документ причислил к "исконно украинским территориям" Краснодарский край, Курскую, Ростовскую, Белгородскую, Брянскую и Воронежскую области.

Константинов, комментируя указ, назвал его бумагомарательством, в котором нет ничего нового.

"Странно, что в указе ничего не сказано о древних украх, положивших начало всем древним цивилизациям. С таким же успехом Зеленский мог бы предъявить претензии на египетские пирамиды или, к примеру, Колизей"", — сказал он.

При этом. подчеркнул парламентарий, у "банды Зеленского" и их указов нет никакой исторической перспективы.