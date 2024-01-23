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Зеленскому предложили предъявить претензии на египетские пирамиды
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Владимир Зеленский мог бы предъявить претензии на египетские пирамиды, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее украинский лидер подписал указ "Об... ПРАЙМ, 23.01.2024
новости, в мире, владимир зеленский, египет, крым
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский мог бы предъявить претензии на египетские пирамиды, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее украинский лидер подписал указ "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации". Документ причислил к "исконно украинским территориям" Краснодарский край, Курскую, Ростовскую, Белгородскую, Брянскую и Воронежскую области.
Константинов, комментируя указ, назвал его бумагомарательством, в котором нет ничего нового.
"Странно, что в указе ничего не сказано о древних украх, положивших начало всем древним цивилизациям. С таким же успехом Зеленский мог бы предъявить претензии на египетские пирамиды или, к примеру, Колизей"", — сказал он.
При этом. подчеркнул парламентарий, у "банды Зеленского" и их указов нет никакой исторической перспективы.