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Европа в панике. Украина не может противостоять России
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В Европе усилились панические настроения из-за отсутствия у Украины возможностей противостоять давлению российских военных. Такое мнение выразил экс-помощник заместителя министра... ПРАЙМ, 23.01.2024
общество , новости, в мире, россия, украина, нато
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. В Европе усилились панические настроения из-за отсутствия у Украины возможностей противостоять давлению российских военных. Такое мнение выразил экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в публикации для сайта Weapons and Strategy.
"Европейские и американские союзники Зеленского, все еще заявляющие, что хотят предоставить ему желанную военную и финансовую помощь, понимают, что Украина не может противостоять российскому военному давлению. Именно поэтому Европа сейчас в панике, а Вашингтон разрабатывает новую стратегию", — отметил Брайен.
По его словам, европейские политики и военные также обеспокоены возможной победой России в конфликте на Украине и все чаще говорят о необходимости укрепления НАТО в виду якобы возможной войны с Россией.
Ранее НАТО объявила о проведении крупнейших учений в последние десятилетия под названием Steadfast Defender — 2024, в которых примут участие около 90 тысяч военнослужащих. Россия утверждает, что НАТО проявляет активность у ее западных границ и нацелена на конфронтацию, однако российская сторона не представляет угрозы и всегда открыта для диалога. Однако, если НАТО захочет военной конфронтации, Россия будет готова к этому.