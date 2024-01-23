МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. В Европе усилились панические настроения из-за отсутствия у Украины возможностей противостоять давлению российских военных. Такое мнение выразил экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в публикации для сайта Weapons and Strategy. ВСУ пересели на лошадей, пишет СМИ

"Европейские и американские союзники Зеленского, все еще заявляющие, что хотят предоставить ему желанную военную и финансовую помощь, понимают, что Украина не может противостоять российскому военному давлению. Именно поэтому Европа сейчас в панике, а Вашингтон разрабатывает новую стратегию", — отметил Брайен.

По его словам, европейские политики и военные также обеспокоены возможной победой России в конфликте на Украине и все чаще говорят о необходимости укрепления НАТО в виду якобы возможной войны с Россией.

Ранее НАТО объявила о проведении крупнейших учений в последние десятилетия под названием Steadfast Defender — 2024, в которых примут участие около 90 тысяч военнослужащих. Россия утверждает, что НАТО проявляет активность у ее западных границ и нацелена на конфронтацию, однако российская сторона не представляет угрозы и всегда открыта для диалога. Однако, если НАТО захочет военной конфронтации, Россия будет готова к этому.