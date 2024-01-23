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В Техасе раскритиковали решение Верховного суда из опасения "вторжения"
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Решение Верховного суда США позволит президенту Джо Байдену продолжить помогать "иностранному вторжению" в страну. такое мнение выразил в соцсети X генеральный прокурор штата... ПРАЙМ, 23.01.2024
общество , новости, в мире, сша, мексика, джо байден
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Решение Верховного суда США позволит президенту Джо Байдену продолжить помогать "иностранному вторжению" в страну. такое мнение выразил в соцсети X генеральный прокурор штата Техас Кен Пакстон.
Верховный суд США ранее разрешил убрать забор из колючей проволоки на границе Мексики и Техаса.
"Временное постановление Верховного суда позволяет Байдену продолжать свои незаконные меры по содействию иностранному вторжению в Америку", — отметил Пакстон.
Нелегальная миграция в США в последние месяцы достигла рекордных показателей, максимальные цифры нелегалов фиксировались весь период президентства Джо Байдена. Власти Техаса на этом фоне вводят собственные меры по борьбе с нелегальной миграцией, включая аресты и выдворение из страны.
Осенью прошлого года Техас натянул вдоль южной границы колючую проволоку.