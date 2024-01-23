МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Решение Верховного суда США позволит президенту Джо Байдену продолжить помогать "иностранному вторжению" в страну. такое мнение выразил в соцсети X генеральный прокурор штата Техас Кен Пакстон. Илон Маск нанес мощный удар по предвыборной компании Байдена

Верховный суд США ранее разрешил убрать забор из колючей проволоки на границе Мексики и Техаса.

"Временное постановление Верховного суда позволяет Байдену продолжать свои незаконные меры по содействию иностранному вторжению в Америку", — отметил Пакстон.

Нелегальная миграция в США в последние месяцы достигла рекордных показателей, максимальные цифры нелегалов фиксировались весь период президентства Джо Байдена. Власти Техаса на этом фоне вводят собственные меры по борьбе с нелегальной миграцией, включая аресты и выдворение из страны.

Осенью прошлого года Техас натянул вдоль южной границы колючую проволоку.