МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. НАТО начинает готовиться к Третьей мировой войне, таким образом альянс пытается вернуть себе былую актуальность, пишет английское издание UnHerd. В НАТО сообщили о масштабных инвестициях в производство боеприпасов

Сообщается, что на фоне украинского конфликта в НАТО все больше замечают, что блок утрачивает свою актуальность. Как отмечает обозреватель издания, Великобритания всецело поддерживает это стремление.

"На первый взгляд может показаться, что это какой-то детский сад. На второй замечаешь еще больше доказательств, что первое впечатление не обмануло", — отмечает автор статьи.

По его словам, украинский конфликт складывается для Североатлантического альянса без особого успеха. Скомпенсировать это блок хочет посредством активной подготовки к глобальному конфликту, который с большой вероятностью станет ядерным.

В настоящее же время входящие в НАТО страны обладают более чем восемью миллионами военнослужащих. В этой связи новый министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что численность армии не будет падать ниже 73 тысяч человек. Однако, как отмечает обозреватель издания, даже с учетом армии США, военный ресурс НАТО "померкнет" на фоне предполагаемого противника в лице Китая, России, Ирана и Северной Кореи.

Как ранее отмечал премьер-министр Словакии Роберт Фицо, попытки НАТО сбалансировать неудачи в украинском конфликте подготовкой к ядерной войне обречены, так как Киеву придется пойти на территориальные уступки для сворачивания боевых действий. Политик раскритиковал резервный план альянса.

Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>