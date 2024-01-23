МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Доходы от замороженных российских активов в ЕС теперь будут облагаться налогом, главы МИД стран блока дали на это свое "политическое согласие", пишет издание Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. В Эстонии назвали сроки создания механизма передачи Киеву активов РФ

"Европейские министры иностранных дел дали свое политическое одобрение на налог на доход в понедельник, это будет обсуждаться послами стран блока позднее на этой неделе", — сообщается в материале агентства.

Кроме того, отмечается, что некоторые страны ЕС, в том числе Германия, высказываются против конфискации российских активов, так как опасаются юридических проблем.

Ранее сообщалось, что, по словам главы евродипломатии Жозепа Борреля после заседания европейских министров иностранных дел в Брюсселе, ЕС до очередного заседания глав внешнеполитических ведомств планирует прийти к финальному соглашению по реализации доходов от замороженных активов России.

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры ЕС в октябре 2022 года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор так и не поступило. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".