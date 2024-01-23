ЭЛЬ-ДАБАА, 23 янв — ПРАЙМ. Россия будет прилагать все усилия, чтобы Египет встроился в организацию БРИКС во время российского председательства, заявил президент России Владимир Путин. Египет расширил список российских поставщиков молока в страну

"Новые перспективные возможности для наращивания нашего плодотворного сотрудничества открываются в связи с вступлением Египта в БРИКС. Подчеркну, что Россия с самого начала искренне поддержала желание египетской стороны стать полноправным членом этого объединения. В ходе российского председательства в БРИКС в текущем году мы постараемся сделать все возможное, чтобы Египет эффективно встроился в работу объединения", — отметил российский лидер.

По словам главы государства, по линии БРИКС намечено более 200 мероприятий, поэтому российская сторона надеется, что Каир примет активное участие.

Ранее российский президент вместе с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси по видеоконференцсвязи дали старт заливке бетона в основание энергоблока №4 первой в Египте атомной электростанции "Эль-Дабаа".

Ранее издание The Hill отмечало, что присоединение к БРИКС Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии в начале 2024 года стало значительным событием. С учетом того, что в рамках августовского саммита объединения участвовали представители свыше 60 стран, то это — верный знак того, что БРИКС превращается в широкое объединение государств всего глобального Юга.