2024-01-23T16:29:00+03:00
2024-01-23T16:45:11+03:00
2024-01-23T16:29:00+03:00
2024
https://1prime.ru/global/20240123/842871369.html
Россия нанесла колоссальный ущерб системе ПВО Украины, заявил эксперт
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Вооруженные силы России уничтожили полученные Украиной от Германии пусковые установки ПВО IRIS-T, сообщил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. "Россия... ПРАЙМ, 23.01.2024
впк, экономика, новости, в мире, россия, украина, оружие, всу
https://cdnn.1prime.ru/images/83267/39/832673969.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83267/39/832673969.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83267/39/832673966.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83267/39/832673966.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83267/39/832673963.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83267/39/832673963.jpg
https://1prime.ru/global/20240123/842866058.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Вооруженные силы России уничтожили полученные Украиной от Германии пусковые установки ПВО IRIS-T, сообщил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Россия продолжает наносить колоссальный ущерб системе противовоздушной обороны Украины. Они буквально охотятся за пусковыми установками. <…> Недавно ракетным ударом были уничтожены системы IRIS-T, отправленные на Украину Германией", — отметил аналитик.
Меркурис подчеркнул, что резкое изменение ситуации на фронте свидетельствует, что украинские военные истощены из-за интенсивных боев и точных артиллерийских ударов со стороны российской армии.
Ранее Министерство обороны России обнародовало информацию о том, что российская армия продолжает атаковать украинские объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Во время последних ударов были поражены предприятия, занимающиеся производством ракет и их компонентов, а также боеприпасов и взрывчатых веществ.