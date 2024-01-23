МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Вооруженные силы России уничтожили полученные Украиной от Германии пусковые установки ПВО IRIS-T, сообщил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. Европа в панике. Украина не может противостоять России

"Россия продолжает наносить колоссальный ущерб системе противовоздушной обороны Украины. Они буквально охотятся за пусковыми установками. <…> Недавно ракетным ударом были уничтожены системы IRIS-T, отправленные на Украину Германией", — отметил аналитик.

Меркурис подчеркнул, что резкое изменение ситуации на фронте свидетельствует, что украинские военные истощены из-за интенсивных боев и точных артиллерийских ударов со стороны российской армии.

Ранее Министерство обороны России обнародовало информацию о том, что российская армия продолжает атаковать украинские объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Во время последних ударов были поражены предприятия, занимающиеся производством ракет и их компонентов, а также боеприпасов и взрывчатых веществ.