МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Европейским странам сейчас придется накачивать общественное мнение, так как они потратили много денег на Украину, но "инвестиция", как выразился бы президент США Джо Байден, прогорела, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Песков назвал встречу стран по "формуле мира" разговором ради разговора

"Здесь все достаточно объяснимо. Европейцы потратили очень много денег на Украину. И в свое время президент (США Джо — ред.) Байден назвал это инвестицией в понимании американцев, но если придерживаться точки зрения, что это инвестиция, то она прогорела. И европейцы это понимают очень хорошо, что деньги выбросили на ветер. И им сейчас нужно как-то накачивать свое общественное мнение, искусственно возбуждать, придумывая внешнего врага", — заявил Песков.

Как отметил пресс-секретарь, Европа всегда видела в России "идеального внешнего врага". А сейчас, по словам Пескова, Россия находится в состоянии "медведя, которого сознательно разбудили" европейцы.





Ранее официальный представитель Кремля говорил, что европейские страны сейчас наперегонки говорят об эфимерной угрозе, которая исодит от России.