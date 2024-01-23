2024-01-23T17:52:18+03:00
2024-01-23T17:52:18+03:00
2024-01-23T17:52:18+03:00
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В Кремле оценили эффективность европейских "инвестиций" в Украину
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Европейским странам сейчас придется накачивать общественное мнение, так как они потратили много денег на Украину, но "инвестиция", как выразился бы президент США Джо Байден,... ПРАЙМ, 23.01.2024
финансы, новости, в мире, россия, европа, конфликт на украине, военная помощь
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Европейским странам сейчас придется накачивать общественное мнение, так как они потратили много денег на Украину, но "инвестиция", как выразился бы президент США Джо Байден, прогорела, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Здесь все достаточно объяснимо. Европейцы потратили очень много денег на Украину. И в свое время президент (США Джо — ред.) Байден назвал это инвестицией в понимании американцев, но если придерживаться точки зрения, что это инвестиция, то она прогорела. И европейцы это понимают очень хорошо, что деньги выбросили на ветер. И им сейчас нужно как-то накачивать свое общественное мнение, искусственно возбуждать, придумывая внешнего врага", — заявил Песков.
Как отметил пресс-секретарь, Европа всегда видела в России "идеального внешнего врага". А сейчас, по словам Пескова, Россия находится в состоянии "медведя, которого сознательно разбудили" европейцы.
Ранее официальный представитель Кремля говорил, что европейские страны сейчас наперегонки говорят об эфимерной угрозе, которая исодит от России.