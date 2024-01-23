АНКАРА, 23 янв — ПРАЙМ. Великое национальное собрание (парламент) Турции проголосовало за ратификацию членства Швеции в НАТО, трансляцию вел гостелеканал TRT Haber. Раскрыто, что Турция хочет за одобрение Швеции в НАТО

Из 346 депутатов за выступили 287, 55 — против, четверо воздержались.

Решение парламента вступит в силу после подписания президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом соответствующего указа, который будет опубликован в официальном печатном органе правительства — Resmi Gazete.

У президента Турции есть право рассмотреть подписание указа в течение 15 дней.

Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". Еще в прошлом августе он утверждал, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс уже осенью.

Ранее турецкие оппозиционные партии выступили против ратификации парламентом членства Швеции в НАТО.