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Турции ратифицировала протокол о членстве Швеции в НАТО
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Великое национальное собрание (парламент) Турции проголосовало за ратификацию членства Швеции в НАТО, трансляцию вел гостелеканал TRT Haber. Из 346 депутатов за выступили 287, 55... ПРАЙМ, 23.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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АНКАРА, 23 янв — ПРАЙМ. Великое национальное собрание (парламент) Турции проголосовало за ратификацию членства Швеции в НАТО, трансляцию вел гостелеканал TRT Haber.
Из 346 депутатов за выступили 287, 55 — против, четверо воздержались.
Решение парламента вступит в силу после подписания президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом соответствующего указа, который будет опубликован в официальном печатном органе правительства — Resmi Gazete.
У президента Турции есть право рассмотреть подписание указа в течение 15 дней.
Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". Еще в прошлом августе он утверждал, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс уже осенью.
Ранее турецкие оппозиционные партии выступили против ратификации парламентом членства Швеции в НАТО.