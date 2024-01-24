МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. В 2023 году Киев получит оружие, которого у него еще не было, а также "большие пакеты помощи от нескольких стран", заявил спикер минобороны Украины Илларион Павлюк на встрече контактной группы по обороне в формате "Рамштайн". Венгрия намерена запреть на импорт сельхозпродукции с Украины

"Продуктивная встреча. Поддержка продолжается. Были важные заявления и обязательства. Она будет продолжаться и дальше. В этом году получим оружие, которого еще нет и которое поможет поражать… логистические узлы", — цитирует слова Павлюка телеканал "Общественное".

Спикер также отметил, что в ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся наращивания производства боеприпасов и оружия. В этой связи Павлюк отметил, что в текущем году Украина получит внушительные пакеты военной помощи сразу из нескольких государств.

Ранее глава минобороны Украины Рустем Умеров в ходе встречи контактной группы по обороне страны в формате "Рамштайн" призвал союзников Киева увеличить поставки вооружения ВСУ. Он также отмечал, что военные сталкиваются с серьезным снарядным голодом.

Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.