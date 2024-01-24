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Байден прокомментировал результаты праймериз в Нью-Гэмпшире
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Экс-президент США Дональд Трамп точно станет кандидатом в президенты от Республиканской партии, заявил нынешний глава Штатов Джо Байден, комментируя результаты праймериз в... ПРАЙМ, 24.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп точно станет кандидатом в президенты от Республиканской партии, заявил нынешний глава Штатов Джо Байден, комментируя результаты праймериз в американском штате Нью-Гэмпшир.
"Сейчас ясно, что Дональд Трамп будет кандидатом от республиканцев", — заявил Байден, его цитирует издание Politico.
Ранее издание Associated Press опубликовало прогноз, соглано которому Трамп одержит победу на праймериз в Нью-Гэмпшире с результатом почти 55%.
23 января в Нью-Гэмпшире прошли праймериз (первичные выборы кандидатов на пост будущего президента США в 2024 году). Голосование происходило в атмосфере борьбы двух претендентов от "республиканцев" в лице Дональда Трампа и экс-постпреда при ООН Никки Хейли. По итогам голосования Хейли признала свое поражение. Позднее она поздравила Трампа с победой, отметив, что он ее заслужил.
Президентские выборы в США пройдут в ноябре 2024 года.