МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Стрелки часов Судного дня второй год подряд показывают 90 секунд до "ядерной полуночи", человечеству угрожает все тот же беспрецедентный уровень опасности, что и в 2023 году, сообщает издание The Telegraph. Тепло вернется. Миру обещали жаркий год

Сообщается, что, по мнению ученых, за 12 месяцев угроза апокалипсиса, которая грозит человечеству, не стала меньше. Это обусловлено эскалацией конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, ядерными угрозами, климатическим кризисом и развитием искусственного интеллекта. В этой связи было принято решение не переводить стрелки часов.

"Не стоит заблуждаться: решение оставить стрелки часов на 90 секундах до полуночи не является показателем того, что мир стабилен. Наоборот. Правительствам и сообществам во всем мире необходимо срочно действовать. Однако "Бюллетень" питает надежду и испытывает воодушевление, видя, как молодое поколение выходит в первые ряды", — отметила в свою очередь президент и исполнительный директор совета по науке и безопасности "Бюллетеня ученых-атомщиков" Рэйчел Бронсон.

Уточняется, что, с момента создания в 1947 году, стрелки часов Судного дня были ближе всего к полуночи (две минуты) в 1953 году, когда США и СССР с разницей всего в девять месяцев испытали термоядерные бомбы.

Согласно материалу, ученые предлагают способы "повернуть время вспять". По их мнению, будущее Земли зависит от того, смогут ли США, Китай и Россия взять на себя ответственность за будущее планеты и совместно обсудить каждую из глобальных угроз.

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