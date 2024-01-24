The Telegraph: ученые не стали переводить стрелки часов Судного дня в 2024 году
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Стрелки часов Судного дня второй год подряд показывают 90 секунд до "ядерной полуночи", человечеству угрожает все тот же беспрецедентный уровень опасности, что и в 2023 году, сообщает издание The Telegraph.
Сообщается, что, по мнению ученых, за 12 месяцев угроза апокалипсиса, которая грозит человечеству, не стала меньше. Это обусловлено эскалацией конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, ядерными угрозами, климатическим кризисом и развитием искусственного интеллекта. В этой связи было принято решение не переводить стрелки часов.
"Не стоит заблуждаться: решение оставить стрелки часов на 90 секундах до полуночи не является показателем того, что мир стабилен. Наоборот. Правительствам и сообществам во всем мире необходимо срочно действовать. Однако "Бюллетень" питает надежду и испытывает воодушевление, видя, как молодое поколение выходит в первые ряды", — отметила в свою очередь президент и исполнительный директор совета по науке и безопасности "Бюллетеня ученых-атомщиков" Рэйчел Бронсон.
Уточняется, что, с момента создания в 1947 году, стрелки часов Судного дня были ближе всего к полуночи (две минуты) в 1953 году, когда США и СССР с разницей всего в девять месяцев испытали термоядерные бомбы.
Согласно материалу, ученые предлагают способы "повернуть время вспять". По их мнению, будущее Земли зависит от того, смогут ли США, Китай и Россия взять на себя ответственность за будущее планеты и совместно обсудить каждую из глобальных угроз.
https://1prime.ru/global/20240124/842876391.html