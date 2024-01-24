МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока первой за 20 лет строящейся в Британии новой АЭС Hinkley Point C отложен на срок от двух до четырех лет, а стоимость проекта выросла на миллиарды фунтов, сообщила французская энергетическая компания EDF, которая строит станцию. Путин и ас-Сиси дали старт строительству нового блока АЭС "Эль-Дабаа"

По более ранним прогнозам, производство электричества должно было начаться в июне 2027 года. "Пересмотр проекта Hinkley Point C был завершен и привел к дальнейшей переоценке графика и затрат. Теперь целью проекта является ввести в эксплуатацию первый энергоблок примерно к концу десятилетия", — сказано в пресс-релизе на сайте EDF.

Компания представила три сценария. При наиболее благоприятном запуск первого энергоблока будет отложен на два года — до 2029 года, второй (базовый) сценарий учитывает возможные сопутствующие риски и предполагает отсрочку до 2030 года, а самый неблагоприятный – до 2031 года.

Также проведена переоценка стоимости проекта. Ранее она составляла 25-26 миллиардов фунтов стерлингов по курсу на 2015 год до начала строительства, теперь же проект оценивается в 31-34 миллиарда фунтов, также по курсу на 2015 год. Как отмечает телеканал Sky News, в нынешнем эквиваленте это равноценно до 46 миллиардов фунтов.

Основными причинами увеличения затрат EDF называет повышение стоимости труда и большую продолжительность "электромеханической фазы" работ. При этом при третьем, самом неблагоприятном сценарии, британцам придется заплатить еще примерно 1 миллиард фунтов, сказано в пресс-релизе.

В последние десятилетия атомная энергетика в Великобритании находилась в упадке. В 2016 году впервые за 20 лет началось строительство новой АЭС Hinkley Point C. На фоне усиливающегося энергетического кризиса власти Британии объявили о планах построить семь АЭС к 2050 году в рамках усилий по развитию собственных источников электроэнергии.

После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.