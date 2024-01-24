КИШИНЕВ, 24 янв — ПРАЙМ. Правительство Молдавии денонсировало еще восемь соглашений с СНГ в областях обороны, энергетики и здравоохранения, передает корреспондент РИА Новости. В Молдавии отметили необходимость погасить долг по выходе из МПА СНГ

"Представляю восемь проектов решения о денонсации соглашений с СНГ в различных областях. Это решение было принято на базе оценки юридической базы, соглашения признаны морально устаревшими, не соответствующими сегодняшним реалиям, а потому не могут применяться на практике", — заявил на заседании кабмина вице-премьер и глава МИД Нику Попеску.

Он подчеркнул, что денонсация соглашения не требует финансовых затрат. Премьер Дорин Речан констатировал, что предложение принято единогласно.

Таким образом, было решено денонсировать соглашения об обеспечении вооруженных сил стран СНГ вооружением и техникой, о группах военных наблюдателей и коллективных сил по поддержанию мира в Содружестве, о материально-техническом обеспечении органов, которые борются с терроризмом и экстремизмом. Помимо этого власти одобрили расторжение соглашения о согласованной политике в области транзита природного газа, об обеспечении энергоэффективности и энергосбережения, о сотрудничестве в сфере электроэнергетики. Также власти Молдавии не хотят сотрудничать с СНГ в борьбе с сахарным диабетом и ВИЧ-инфекцией.

Власти Молдавии с 2022 года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество.