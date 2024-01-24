ПАРИЖ, 24 янв — ПРАЙМ. Власти французского департамента Приморская Шаранта на западе страны активировали оперативный антикризисный центр на фоне перекрытия протестующими фермерами дорог в регионе, сообщила в среду префектура департамента. Протестующие во Франции фермеры прибегли к отчаянным мерам

"Префект активировал с 4 утра (6.00 мск — ред.) департаментский оперативный центр префектуры. Государственные службы задействуются для организации дорожных объездов", — говорится в заявлении властей в соцсети X.

Такой центр является "инструментом кризисного регулирования" и занимается проведением и координацией спасательных операций и мероприятий по обеспечению общественной безопасности, напоминает префектура. Отмечается, что он объединяет представителей службы гражданской безопасности, полиции, жандармерии и других органов.

Оперативный центр при префектуре начинает свою работу в случае серьёзного происшествия в департаменте, например, масштабной манифестации, климатических явлений, влияющих на безопасность на дорогах, или очень крупной аварии. Его деятельность позволяет собирать необходимую информацию, чтобы префект мог принимать "правильные решения в зависимости от развития ситуации", сообщают власти. Фермеры в Британии поставили 49 пугал у парламента в знак протеста

Протесты фермеров, недовольных политикой правительства Франции, продолжают набирать обороты: аграрии блокируют автотрассы по всей стране и заваливают префектуры навозом и отходами. Профсоюзы фермеров заявили, что намерены продолжать протесты "всю неделю и так долго, как это будет необходимо". По их призыву манифестации постепенно охватывают всю страну. Президент Национальной федерации сельскохозяйственных профсоюзов Франции (FNSEA) Арно Руссо завил, что, все больше и больше спонтанных акций начнут проходить по всей стране.

Фермеры требуют признания важности их профессии и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, они выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и рост финансовой нагрузки на производство.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон велел префектам провести встречи с бастующими фермерами и выслушать их требования на фоне продолжающихся забастовок аграриев в стране. Как сообщали СМИ, Макрон опасается стихийного роста протестного движения французских фермеров и возникновения нового социального движения по типу "желтых жилетов".