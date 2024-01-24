МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. В Саудовской Аравии откроется первый алкогольный магазин для дипломатов немусульманского вероисповедания, пишет агентство Reuters со ссылкой на источник и документ, имеющийся в распоряжении. Campari Group начнет продавать в России новый алкоголь, пишут СМИ

"Саудовская Аравия готовится открыть свой первый алкогольный магазин в столице страны Эр-Рияде, который будет обслуживать исключительно дипломатов-немусульман", — указывает агентство.

По мнению агентства, этот шаг является важной вехой в усилиях руководства королевства по открытию ультраконсервативной мусульманской страны для туризма и бизнеса.

Согласно документу, клиентам необходимо зарегистрироваться через мобильное приложение и получить код доступа в министерстве иностранных дел, при совершении покупок соблюдать ежемесячные квоты.

Мухаммед Бен Салман аль Сауд Аль Сауд, став наследником саудовского престола, принял амбициозный стратегический план развития — Vision 2030 — по коренному преобразованию королевства. Принц намерен резко снизить зависимость экономики страны от нефти и развивать частный сектор. В общественной жизни он планирует сделать королевство более открытым и прогрессивным, не отказываясь от традиционных ценностей саудовского общества.