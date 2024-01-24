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Саудовская Аравия откроет первый алкогольный магазин для дипломатов
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В Саудовской Аравии откроется первый алкогольный магазин для дипломатов немусульманского вероисповедания, пишет агентство Reuters со ссылкой на источник и документ, имеющийся в... ПРАЙМ, 24.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. В Саудовской Аравии откроется первый алкогольный магазин для дипломатов немусульманского вероисповедания, пишет агентство Reuters со ссылкой на источник и документ, имеющийся в распоряжении.
"Саудовская Аравия готовится открыть свой первый алкогольный магазин в столице страны Эр-Рияде, который будет обслуживать исключительно дипломатов-немусульман", — указывает агентство.
По мнению агентства, этот шаг является важной вехой в усилиях руководства королевства по открытию ультраконсервативной мусульманской страны для туризма и бизнеса.
Согласно документу, клиентам необходимо зарегистрироваться через мобильное приложение и получить код доступа в министерстве иностранных дел, при совершении покупок соблюдать ежемесячные квоты.
Мухаммед Бен Салман аль Сауд Аль Сауд, став наследником саудовского престола, принял амбициозный стратегический план развития — Vision 2030 — по коренному преобразованию королевства. Принц намерен резко снизить зависимость экономики страны от нефти и развивать частный сектор. В общественной жизни он планирует сделать королевство более открытым и прогрессивным, не отказываясь от традиционных ценностей саудовского общества.