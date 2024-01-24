МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил в среду, что в ходе встречи со словацким коллегой Робертом Фицо призвал Словакию снять односторонние ограничения на импорт украинской продукции. Словакия не будет блокировать выделение ЕС помощи Украине, считают в Киеве

Премьер Словакии Роберт Фицо 11 января заявил о и дальше сохранять запрет на ввоз некоторых сельскохозяйственных продуктов с Украины.

"Среди наших тем встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо: энергетическое, транспортное, аграрное сотрудничество. Отметил, что односторонние запреты на импорт украинской аграрной продукции являются непрагматичным и ненужным инструментом… Призвал словацкое правительство снять односторонние ограничения на импорт", — написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По его словам, в ходе встречи в украинском Ужгороде договорился с Фицо ускорить реконструкцию межгосударственного электрического интерконнектора "Мукачево-Вельке Капушаны".

"Важно не допустить блокирования границ в будущем. Рассчитываем на поддержку Словакии в вопросе продления "транспортного безвиза", — добавил Шмыгаль.

В конце ноября 2023 года правительство Словакии расширило эмбарго на поставки агропродукции с Украины с 4 до 14 позиций, включив в этом список не только пшеницу, кукурузу, рапс и семена подсолнечника, но и, например, мед, соевые бобы, ячмень, муку, отруби, тростниковый и свекольный сахар.

Ранее министр сельского хозяйства Словакии Рихард Такач заявлял, что запрет на ввоз агропродукции с Украины останется в силе в Словакии, пока не будет найдено решение на уровне Европейского союза.

Еврокомиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.