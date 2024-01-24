МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц опроверг информацию о своем досрочном увольнении, пишет немецкая Die Zeit.

"Как канцлер, я несу ответственность за правительство. Точка. Так что было бы абсурдно говорить, что я не имею к этому никакого отношения", — заявил он.

Он также назвал "сказкой" слухи о досрочной передаче полномочий или постановке вопроса о доверии немецкому кабинету министров, вместе с тем взяв на себя ответственность за снижении рейтинга правящей коалиции.

Ранее издание Bild писало, что немецкие работодатели потеряли доверие к правительству страны и недовольны проводимой им политикой, заявил глава Ассоциации работодателей Германии (BDA) Райнер Дульгер