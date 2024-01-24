2024-01-24T18:15:46+03:00
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2024-01-24T18:15:46+03:00
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Шольц опроверг слухи о своем досрочном увольнении
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц опроверг информацию о своем досрочном увольнении, пишет немецкая Die Zeit. "Как канцлер, я несу ответственность за правительство. Точка. Так что было бы... ПРАЙМ, 24.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц опроверг информацию о своем досрочном увольнении, пишет немецкая Die Zeit.
"Как канцлер, я несу ответственность за правительство. Точка. Так что было бы абсурдно говорить, что я не имею к этому никакого отношения", — заявил он.
Он также назвал "сказкой" слухи о досрочной передаче полномочий или постановке вопроса о доверии немецкому кабинету министров, вместе с тем взяв на себя ответственность за снижении рейтинга правящей коалиции.
Ранее издание Bild писало, что немецкие работодатели потеряли доверие к правительству страны и недовольны проводимой им политикой, заявил глава Ассоциации работодателей Германии (BDA) Райнер Дульгер