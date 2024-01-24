МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Украина ведет переговоры с Евросоюзом о пересмотре миграционных правил, чтобы обеспечить возвращение уехавших украинцев обратно на родину, пишет Politico. У ЕС нет плана Б при блокировке помощи Украине, пишет СМИ

"Я считаю, что принимающие страны должны прекратить поддерживать беженцев, чтобы они могли вернуться домой", — заявил советник офиса президента Зеленского Сергей Лещенко в интервью швейцарскому изданию "Tages-Anzeiger". Он добавил, что высказывает личное мнение, а не официальную позицию правительства Украины.

Как сообщает издание, Киев оказывает давление на дипломатов Евросоюза с целью ужесточить правила для возвращения людей.

Спустя несколько недель после начала спецоперации России на Украине в 2022 году в Евросоюз уехали миллионы украинцев, пользуясь Директивой о временной защите (мерой, разработанной для людей, которые по ряду причин не могут вернуться на родину — прим. ред.). Данная директива действует до марта 2025 года. Отмечается, что действие данной директивы уже дважды продлевалось.

По данным на ноябрь 2023 года, 4,2 миллиона украинцев по всему Евросоюзу воспользовались возможностью получить временную защиту.

Госсекретарь Бельгии по вопросам миграции Николь де Мур заявила, что ЕС будет защищать украинцев, покинувших родину, и союз будет готовиться к любым сценариям развития ситуации после марта 2025 года.