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Литовские фермеры пригнали технику на акцию протеста в Вильнюсе
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Литовские фермеры начали двухдневную акцию протеста в центре столицы Вильнюсе, сообщил ERR. Литовские фермеры продолжили акцию протеста, начатую в начале января. Фермеры намерены... ПРАЙМ, 24.01.2024
общество , новости, в мире, литва, фермеры, протесты фермеров
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Литовские фермеры начали двухдневную акцию протеста в центре столицы Вильнюсе, сообщил ERR.
Литовские фермеры продолжили акцию протеста, начатую в начале января. Фермеры намерены привлечь внимание правительства к проводимой им сельскохозяйственной политике. Аграрии также указывают на проблему в энергетической сфере: повышение акциза на СПГ, отмена акциза на дизельное топливо для фермерских грузовиков и др.
По данным издания, в протесте принимают участие 3000 фермеров и 1300 единиц техники. Как отмечается, фермеры также подвезли цистерну с жидким навозом.
Глава минсельхоза республики Каролис Навицкас и министр окружающей среды Симонас Гентвилас пообещали встретиться с протестующими.
Ранее СМИ сообщили, что во Франции протесты фермеров набирают обороты в последние недели. С четверга они блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Аграрии также забрасывают отходами здания префектур и местных администраций.