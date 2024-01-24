МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Литовские фермеры начали двухдневную акцию протеста в центре столицы Вильнюсе, сообщил ERR. Большинство французов поддерживают протесты фермеров, пишет Figaro

Литовские фермеры продолжили акцию протеста, начатую в начале января. Фермеры намерены привлечь внимание правительства к проводимой им сельскохозяйственной политике. Аграрии также указывают на проблему в энергетической сфере: повышение акциза на СПГ, отмена акциза на дизельное топливо для фермерских грузовиков и др.

По данным издания, в протесте принимают участие 3000 фермеров и 1300 единиц техники. Как отмечается, фермеры также подвезли цистерну с жидким навозом.

Глава минсельхоза республики Каролис Навицкас и министр окружающей среды Симонас Гентвилас пообещали встретиться с протестующими.

Ранее СМИ сообщили, что во Франции протесты фермеров набирают обороты в последние недели. С четверга они блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Аграрии также забрасывают отходами здания префектур и местных администраций.