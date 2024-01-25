МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Вашингтон отказывается оставить прошлое в прошлом и начать налаживать отношения с Москвой, заявил сенатор от республиканцев Рэнд Пол. "Вымостили дорогу в ад": Слуцкий обещал США последствия за грабеж России

Американский политик дал интервью телеведущему Такеру Карлсону.

Сенатор отметил, что некоторые члены конгресса застряли в мышлении холодной войны, отказываются видеть перспективы налаживания контактов с Россией. нежелание американской политической элиты сделать хотя бы маленький шажок в сторону хороших отношений с Москвой вызывает у Пола недоумение.

Он также назвал отказ Украины от НАТО лучшим сценарием для всех.

"Это (вступление Украины в НАТО. — Прим. ред.) настоящая провокация. Это значит, что наши ракеты, наши военные будут прибывать и убывать. Это вроде пощечины (для России. — Прим. ред.)", — сказал сенатор.

Владимир Зеленский подал заявку на вступление Украины в НАТО в 2022 году. В июле прошлого года стороны утвердили многолетний пакет поддержки Киева. однако не обговорили временные рамки вступления в альянс. Позднее Зеленский признал, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта. Кабмин Венгрии призвал парламент ратифицировать членство Швеции в НАТО

Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что полноценное членство Украины "невозможно во время вооруженного конфликта". По словам премьера Венгрии Виктора Орбана, страны-члены НАТО заявили, что Киев не получит приглашение в блок в 2024 году.

11 января в ходе визита в Таллин Зеленский вновь попросился в НАТО. По его словам, Украина сделала больше, чем любая другая страна, используя "натовскую" технику в боевых действиях.

Ранее член комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Белик заявлял, что отношения Москвы и Вашингтона в настоящий момент находится на низшей точке за всю историю. Президент Владимир Путин в ходе прямой линии 14 декабря, отмечал, что отношения России и США важно и нужно выстраивать, однако Вашингтону "мешает абсолютна имперская политика".