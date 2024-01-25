Сенатор Рэнд Пол: Конгресс США не пытается наладить отношения с Россией
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Вашингтон отказывается оставить прошлое в прошлом и начать налаживать отношения с Москвой, заявил сенатор от республиканцев Рэнд Пол.
Американский политик дал интервью телеведущему Такеру Карлсону.
Сенатор отметил, что некоторые члены конгресса застряли в мышлении холодной войны, отказываются видеть перспективы налаживания контактов с Россией. нежелание американской политической элиты сделать хотя бы маленький шажок в сторону хороших отношений с Москвой вызывает у Пола недоумение.
Он также назвал отказ Украины от НАТО лучшим сценарием для всех.
"Это (вступление Украины в НАТО. — Прим. ред.) настоящая провокация. Это значит, что наши ракеты, наши военные будут прибывать и убывать. Это вроде пощечины (для России. — Прим. ред.)", — сказал сенатор.
Владимир Зеленский подал заявку на вступление Украины в НАТО в 2022 году. В июле прошлого года стороны утвердили многолетний пакет поддержки Киева. однако не обговорили временные рамки вступления в альянс. Позднее Зеленский признал, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта.
Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что полноценное членство Украины "невозможно во время вооруженного конфликта". По словам премьера Венгрии Виктора Орбана, страны-члены НАТО заявили, что Киев не получит приглашение в блок в 2024 году.
11 января в ходе визита в Таллин Зеленский вновь попросился в НАТО. По его словам, Украина сделала больше, чем любая другая страна, используя "натовскую" технику в боевых действиях.
Ранее член комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Белик заявлял, что отношения Москвы и Вашингтона в настоящий момент находится на низшей точке за всю историю. Президент Владимир Путин в ходе прямой линии 14 декабря, отмечал, что отношения России и США важно и нужно выстраивать, однако Вашингтону "мешает абсолютна имперская политика".
https://1prime.ru/global/20240125/842885845.html