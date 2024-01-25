АФИНЫ, 25 янв — ПРАЙМ. Бунт немецких фермеров вызван сложной экономической ситуацией в Германии из-за отказа от российского газа, резким ростом производственных затрат из-за "зеленого перехода" и массовым импортом дешевой и сомнительного качества продукции с Украины, заявил РИА Новости бывший депутат Европарламента, профессор институтов Европейского союза в Университете Крита Нотис Мариас, возглавляющий непарламентскую партию "Греция – другой путь". Немецкие фермеры парализовали работу завода Volkswagen

По его словам, огромные негативные экономические последствия конфликта привели к росту поддержки крайне правых почти по всей Европе.

В декабре немецкое правительство объявило о мерах по экономии бюджета. Предполагалось отменить субсидии на дизельное топливо, а также льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве. После оглашения этих планов немецкие фермеры начали акции протеста, блокировали дороги тракторами. Переговоры между властями и представителями отрасли пока не привели к значимым результатам.

"Восстание немецких фермеров вызвано сложной экономической ситуацией, в которой оказалась Германия в результате отключения от дефицитного российского газа. Кроме того, по мере сокращения традиционных субсидий и помощи сельскому хозяйству и введения новых требований к якобы "зеленому" росту немецкие фермеры сталкиваются с резким ростом производственных затрат. Еще одним фактором, усугубляющим положение немецких фермеров, является массовый беспошлинный импорт дешевой, хотя и сомнительного качества, сельскохозяйственной и животноводческой продукции с Украины, которая теперь связана соглашением о свободной торговле с ЕС", — сказал Мариас. Премьер Греции спрогнозировал "очень хороший" год для экономики страны

По его словам, будучи депутатом Европейского парламента в период с 2014 по 2019 год, он голосовал против соглашения о свободной торговле между ЕС и Украиной.

"Я предупреждал о негативных последствиях для европейских фермеров и, конечно, для греческих фермеров и животноводов планировавшегося тогда соглашения о свободной торговле между ЕС и Украиной, против которого я голосовал", — сказал эксперт.

Он отметил, что, помимо этих проблем, есть еще одна, о которой "не так широко известно". "Из-за экономических трудностей различные фермы и земли многих разорившихся немецких фермеров теперь находятся в руках крупных немецких транснациональных корпораций, занимающихся не только производством продуктов питания и сетями супермаркетов, но и перестрахованием и недвижимостью", — сказал Мариас.

По его словам, проблемная ситуация в экономике дает голоса крайне правым.

"Ультраправые как нельзя лучше используют тот факт, что Европа стала пешкой США и НАТО на службе новой холодной войны и в результате страдает от огромных негативных экономических последствий конфликта с Россией, которая традиционно поставляла на старый континент дешевый природный газ, что повышало конкурентоспособность европейской экономики. В то же время неспособность ЕС сформулировать эффективную иммиграционную политику является удобрением для роста ультраправых, что не исключено на европейских выборах, особенно в Германии и Франции", — сказал Мариас. Литовские фермеры пригнали технику на акцию протеста в Вильнюсе

Он отметил, что при этом власти ЕС пытаются маргинализировать любую подлинно социальную и патриотическую политическую силу, которая борется за Европу народов, а не "американскую Европу".

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