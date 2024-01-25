МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Киев будет "настаивать на международном расследовании" крушения самолета Ил-76 в Белгородской области, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, размещенном в Telegram-канале. Володин поручил обратиться к США и Германии из-за крушения Ил-76

Ранее Министерство обороны России сообщило о крушении в Белгородской области самолета Ил-76 военно-транспортной авиации России. Борт выполнял рейс по перевозке 65 военнослужащих ВСУ для заранее согласованного обмена. Все они и находившиеся на борту шесть членов экипажа и три российских офицера погибли. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что украинские военные сбили самолет тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса Patriot либо IRIS-T. В МИД России отметили, что в Киеве знали о готовящемся обмене, как и каким маршрутом будут доставляться военнопленные. Нападение на самолет было преднамеренной и осознанной акцией, заключили во внешнеполитическом ведомстве России.

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, в свою очередь, раскритиковал киевские власти за молчание по поводу крушения Ил-76 с украинскими военнопленными на борту. По данным агентства РБК-Украина, президент Украины отменил поездку по стране до "выяснения обстоятельств падения" российского самолета. Ил-76 сбили три ракеты, заявил глава комитета ГД по обороне

"ГУР занимается выяснением судьбы всех пленных… Я дал поручение министру иностранных дел Украины проинформировать партнеров о имеющихся данных в Украине. Наше государство будет настаивать на международном расследовании", — отметил украинский лидер.

24 января президент переходного периода Республики Чад Махамат Идрис Деби в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с "гибелью российских солдат".

Позднее член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько в беседе с РИА Новости прокомментировал призыв Зеленского инициировать расследование. По его словам, украинский лидер просто умыл руки. Безпалько пояснил, что такое расследование провести невозможно, но гипотетически оно не дало бы результатов. По мнению эксперта, российское расследование Киев поставит под сомнение, и даже, возможно, заявит о перевозке оружия на самолете.