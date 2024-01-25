МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Европа не сможет противостоять России без помощи США, пишет издание Politico. Европа может остаться "сама по себе" после выборов в США

По данным издания, Европа в настоящее время является уязвимой и лишена достаточных военных средств для противостояния Москве. Бывший посол США в Польше Дэниэл Фрид также подтвердил, что Европа не имеет возможности защитить себя, в особенности она нуждается в серьезном американском военном присутствии для защиты стран Балтии.

"Но хотя численность войск растет, она еще не достигла уровня, который позволил бы осуществить крупномасштабное развертывание войск в случае нападения России", — сказано в публикации.

Politico также отмечает, что положение осложняется тем, что вооруженные силы Европы испытывают трудности с набором служащих на контрактной основе, и даже если страны Балтии и Северной Европы увеличат число войск, оно все равно недостаточно, чтобы противостоять России.

Еврокомиссар Тьерри Бретон ранее выразил мнение, что Европейский Союз будет в опасности без поддержки США, если президентом будет избран республиканец Дональд Трамп.

Российская сторона, в свою очередь, выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО и расширением альянса возле своих границ. Москва заявила о своей открытости к диалогу с НАТО, но только на равноправной основе, и призвала Запад отказаться от милитаризации континента.

В Кремле подчеркнули, что Россия не представляет угрозы, но не будет игнорировать действия, представляющие потенциальную опасность для ее интересов.