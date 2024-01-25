ПЕКИН, 25 янв — ПРАЙМ. НАТО приносит хаос везде, где появляется, это — "ходячая военная машина", заявил официальный представитель Минобороны Китая У Цянь. Россия вступила в битву с США и Китаем за передел "рынка будущего"

НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является пятая статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент эта статья ни разу не применялась.

У Цянь прокомментировал заявления генерального секретаря Йенса Столтенберга, который назвал альянс региональной организацией. Генсек НАТО также отмечал, что "приближение Китая к Африке, Арктике" имеет значение для безопасности организации.

По словам пресс-секретаря китайского военного ведомства, НАТО развязывала войны и сама в них участвовала. Он добавил, что альянс подбирается к АТР и использует для провокаций несуществующую "китайскую угрозу", тем самым подрывает региональную безопасность.

"Следует сказать, что НАТО — это ходячая "военная машина", и где бы она ни появилась, она всюду несет беспорядки", — отметил У Цянь.

Он также призвал прекратить лгать и вызывать хаос в Азиатско-Тихоокеанском регионе.