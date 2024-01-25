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Россия знает, в пику кому проводятся учения НАТО, заявил Песков
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Россия знает, в пику кому проводятся учения НАТО, потому что она никогда не носила розовые очки. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Достаточно... ПРАЙМ, 25.01.2024
общество , новости, в мире, россия, нато, учения
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Россия знает, в пику кому проводятся учения НАТО, потому что она никогда не носила розовые очки. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Достаточно беспрецедентные учения, они и не скрывают, в пику кому они проводят эти учения. Собственно, мы никогда не носили розовые очки, мы знаем, что такое военная инфраструктура НАТО", — отметил Песков.
Ранее главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи сообщил, что альянс приступает к "крупнейшим за последние десятилетия" учениям Steadfast Defender-2024. В них примут участие примерно 90 тысяч военнослужащих. Учения продлятся несколько месяцев.
Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на МИД России отмечало, что НАТО непрерывно в течение последних десятилетий наращивает масштабы своих учений. Они носят все более провокационный и агрессивный характер, а также проводятся в основном вблизи российских границ. Кроме того, растет и число задействованного личного состава и военной техники.
Если ранее в подготовке к подобным маневрам альянса речь шла о "воображаемом" враге на востоке, то теперь в НАТО не скрывают отработку действий по отражению нападения именно со стороны России, сообщали во внешнеполитическом ведомстве России.