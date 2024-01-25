МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Россия знает, в пику кому проводятся учения НАТО, потому что она никогда не носила розовые очки. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В МИД заявили о рисках, которые несут учения НАТО Steadfast Defender

"Достаточно беспрецедентные учения, они и не скрывают, в пику кому они проводят эти учения. Собственно, мы никогда не носили розовые очки, мы знаем, что такое военная инфраструктура НАТО", — отметил Песков.

Ранее главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи сообщил, что альянс приступает к "крупнейшим за последние десятилетия" учениям Steadfast Defender-2024. В них примут участие примерно 90 тысяч военнослужащих. Учения продлятся несколько месяцев.

Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на МИД России отмечало, что НАТО непрерывно в течение последних десятилетий наращивает масштабы своих учений. Они носят все более провокационный и агрессивный характер, а также проводятся в основном вблизи российских границ. Кроме того, растет и число задействованного личного состава и военной техники.

Если ранее в подготовке к подобным маневрам альянса речь шла о "воображаемом" враге на востоке, то теперь в НАТО не скрывают отработку действий по отражению нападения именно со стороны России, сообщали во внешнеполитическом ведомстве России.