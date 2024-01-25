ВЕНА, 25 янв — ПРАЙМ. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не обнаружила очередной террористический акт киевского режима, в результате которого произошло крушение самолета Ил-76 в Белгородской области, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Зеленский призвал начать международное расследование крушения Ил-76

Ранее Министерство обороны России сообщило о крушении в Белгородской области самолета Ил-76 военно-транспортной авиации России. Борт выполнял рейс по перевозке 65 военнослужащих ВСУ для заранее согласованного обмена. Все они и находившиеся на борту шесть членов экипажа и три российских офицера погибли.

Лукашевич отметил, что киевский режим исполнил очередной террористический акт, в результате которого погибли 74 человека, из них 65 военнослужащих ВСУ.

"Так что же нужно, чтобы руководство ОБСЕ заметило эти и другие преступления и выступило с внятной реакцией, осуждающей их?" — задался вопросом дипломат.

Он добавил, что ОБСЕ также не обратила никакого внимания на крупнейший не только по числу жертв, но и за весь период конфликта в Донбассе обстрел Вооруженными силами Украины утром 21 января.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что украинские военные сбили самолет тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса Patriot либо IRIS-T. По словам депутата, киевский режим знал о перевозке пленных, а также о транспортном средстве. Украина совершила очередное "кровавое" преступление, добавил он.

Украинское Минобороны, в свою очередь, отвергло причастность к крушению самолета. в ведомстве добавили, что информацию "еще выясняют". Позднее Владимир Зеленский призвал инициировать международное расследование крушения самолета Ил-76.