МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Национальное агентство противодействия коррупции (НАПК) Украин внесло в список международных "спонсоров войны" шведскую компанию по производству сварочного оборудования Elektriska Svetsnings-Aktiebolaget (ESAB). Об этом агентство сообщило 25 января. Украина внесла швейцарскую Barry Callebaut в список "спонсоров войны"

"Лидер в сфере производства сварочного оборудования и материалов принципиально остается в РФ, содержит там заводы и поставляет свои товары через систему государственных закупок российскому "Газпрому". НАПК внесло американско-шведскую промышленную компанию Elektriska Svetsnings-Aktiebolaget (ESAB) к перечню международных спонсоров войны", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НАПК.

ESAB — шведская промышленная компания. Основана в 1904 году. Филиалы компании расположены почти в 50 странах мира. В середине января украинская сторона добавила швейцарского производителя шоколада Barry Callebaut в список "международных спонсоров войны". В этот список также вошли другие известные компании, такие как Fluxys, Knauf, Bolero, Nestle, Spinner, Dmg Mori, Shree Ramkrishna Exports, PepsiCo, Mars, Philip Morris International, Japan Tobacco International, Alibaba Group Holding Limited, Unilever, Subway, Vici, Geely, Peninsula Petroleum и другие.

В НАПК замечали, что этот список направлен на то, чтобы международные производители покинули российский рынок