МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Индия начнет переговоры о реформе апелляционного органа ВТО из-за решения Соединенных Штатов заблокировать назначения новых членов этого органа, пишет Deccan Herald со ссылкой на источник в правительстве Индии. В ВТО оценили влияние торговли беднейших стран АСЕАН с богатыми странами

"Индия будет настаивать на реформировании ВТО, которая будет основана на консенсусе и управляемой членами. Никаких изменений в этом быть не должно. Двухуровневая система не должна подвергаться риску. Это очень важно", — цитирует издание слова собеседника. По мнению источника, апелляционный орган ВТО должен быть независимым, а его решения подлежат обязательному исполнению.

Апелляционный орган ВТО является своего рода высшим судом международной торговли и действует как второй уровень разрешения споров. США заявили, что этот орган стал синонимом судебного разбирательства, которое является длительным и дорогостоящим. Некоторые развивающиеся страны, такие как Индонезия ряд африканских стран, поддержали позицию Индии относительно двухуровневой системы разрешения споров в ВТО.

Министерская конференция ВТО пройдет в Абу-Даби с 26 по 29 февраля. В переговорах о реформе Апелляционного органа примут участие различные страны. Индия намерена начать официальные переговоры о реформе, чтобы исключить препятствия, вызванные неофициальными обсуждениями.

Апелляционный орган ВТО был создан в 1995 году со штаб-квартирой в Женеве. В настоящее время он приостановил свою деятельность из-за разногласий в странах по назначению членов органа.