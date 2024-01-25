МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Удары Соединенных Штатов по позициям повстанцев-хуситов на севере Йемена не помогли им прекратить нападения на корабли в Красном море, заявил лидер "Ансар Аллах" Абдель Малик аль-Хуси. Его выступление транслировал телеканал "Аль-Масира". Reuters: хуситы могут рассорить двух нефтяных гигантов

"С начала нанесения ударов по территории Йемена США не смогли добиться прекращения атак на суда в Красном море, только создали для себя и Великобритании проблемы", — отметил аль-Хуси.

По словам лидера движения, единственный способ остановить эскалацию — это разрешить неограниченное поступление продовольствия и медикаментов в сектор Газа и прекратить геноцид населения Газы. Кроме того, целью повстанцев являются только те суда, которые связаны с Израилем. С начала нападений на корабли по Красному морю прошли 4 874 торговых судна, что является достаточно большим числом.

Ранее 12 января США и Великобритания нанесли 23 авиационных удара по объектам на территории Йемена. Как отмечал президент США Джо Байден, удары по хуситам являются ответом на угрозу свободе судоходства. Он пообещал без колебаний действовать и в дальнейшем. Пентагон отмечал, что атака союзников ослабила ударные возможности хуситов, США готовы отреагировать на любой возможный ответ "Ансар Аллах".

Представители движения заявляли, что их действия направлены на помощь палестинцам в Газе и не ограничивают свободу судоходства. Арабские и мусульманские страны предупредили США, что их поддержка Израиля может распространить конфликт на регион.