АНКАРА, 25 янв — ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально утвердил членство Швеции в НАТО со стороны Турции, указ об утверждении ратификации протокола одобренного турецким парламентом опубликован в официальном вестнике правительства Resmi Gazete. СМИ: Венгрия осталась последней "преградой" на пути Швеции в НАТО

"Указ президента об утверждении ратификации протокола о вступлении Швеции в НАТО был опубликован в Официальном вестнике правительства", — передал телеканал NTV.

Тем самым процесс утверждения Турцией членства Швецией членства в НАТО официально завершено.

Отмечается, что для полноценного вступления Швеции в НАТО необходима ратификация протокола со стороны Венгрии.