2024-01-25T22:30:39+03:00
2024-01-25T22:30:39+03:00
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Турция окончательно одобрила вступление Швеции в НАТО
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально утвердил членство Швеции в НАТО со стороны Турции, указ об утверждении ратификации протокола одобренного турецким парламентом... ПРАЙМ, 25.01.2024
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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АНКАРА, 25 янв — ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально утвердил членство Швеции в НАТО со стороны Турции, указ об утверждении ратификации протокола одобренного турецким парламентом опубликован в официальном вестнике правительства Resmi Gazete.
"Указ президента об утверждении ратификации протокола о вступлении Швеции в НАТО был опубликован в Официальном вестнике правительства", — передал телеканал NTV.
Тем самым процесс утверждения Турцией членства Швецией членства в НАТО официально завершено.
Отмечается, что для полноценного вступления Швеции в НАТО необходима ратификация протокола со стороны Венгрии.