МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Позиция бывшего президента Соединенных Штатов и кандидата от республиканцев Дональда Трампа по отношению к соглашению о финансировании Украины приближает победу России, передает газета The Washington Post. Украина "холодно" отблагодарила США за финансовую помощь

Из публикации следует, что представители Республиканской партии были близки к подписанию соглашения о помощи Украине на сумму в 60 миллиардов долларов, но критика со стороны Трампа заставила их усомниться, и сделка теперь может быть пересмотрена.

"Противодействие бывшего президента Дональда Трампа в сделке осложнило ее будущее", — сказано в публикации.

По словам ведущего переговорщика от Демократической партии Криса Мерфи, срыв соглашения республиканцами приведет к тому, что Россия одержит победу в конфликте с Украиной, а Европа "окажется под угрозой".

Ранее Трамп заявлял, что Байден может устроить Третью мировую войну и уничтожить Америку за оставшиеся до президентских выборов десять месяцев. По словам экс-президента, в случае победы на предстоящих президентских выборах он сможет закончить украинский и ближневосточный конфликты за 24 часа.