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Трамп приближает победу России в конфликте с Украиной, пишут СМИ
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Позиция бывшего президента Соединенных Штатов и кандидата от республиканцев Дональда Трампа по отношению к соглашению о финансировании Украины приближает победу России, передает... ПРАЙМ, 26.01.2024
общество , новости, в мире, сша, дональд трамп, украина, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Позиция бывшего президента Соединенных Штатов и кандидата от республиканцев Дональда Трампа по отношению к соглашению о финансировании Украины приближает победу России, передает газета The Washington Post.
Из публикации следует, что представители Республиканской партии были близки к подписанию соглашения о помощи Украине на сумму в 60 миллиардов долларов, но критика со стороны Трампа заставила их усомниться, и сделка теперь может быть пересмотрена.
"Противодействие бывшего президента Дональда Трампа в сделке осложнило ее будущее", — сказано в публикации.
По словам ведущего переговорщика от Демократической партии Криса Мерфи, срыв соглашения республиканцами приведет к тому, что Россия одержит победу в конфликте с Украиной, а Европа "окажется под угрозой".
Ранее Трамп заявлял, что Байден может устроить Третью мировую войну и уничтожить Америку за оставшиеся до президентских выборов десять месяцев. По словам экс-президента, в случае победы на предстоящих президентских выборах он сможет закончить украинский и ближневосточный конфликты за 24 часа.