МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Депутаты Верховной Рады готовят законопроект, согласно которому все предприятия смогут предоставить своим сотрудниками бронь от призыва при условии ежемесячного платежа, сказано в публикации украинской версии журнала Forbes. На Украине сняли ограничения на бронь от призыва для работников ВПК

"В Верховной раде готовится законопроект, который может существенно изменить подход к бронированию военнообязанных. Депутаты предлагают ввести ежемесячный платеж, гарантирующий отсрочку от мобилизации для разных категорий работников. Главное отличие от предложенной в конце 2023 года концепции офиса президента — отказ от привязки к размеру заработной платы и отчислений НДФЛ", — сказано в тексте публикации.

В журнале отметили, что бронь будет доступна для всех сотрудников предприятий, а не только тех, которые связаны с ВПК, а также производствами, обеспечивающими потребности ВСУ. На данный момент рассматривается вариант ввести 1,5-процентный военный сбор и фиксированную ставку в размере 20 тысяч гривен (около 533 долларов). Согласно предварительной оценке, проект может принести государству прибыль от 18 до 155 миллиардов гривен (от 479 миллионов до 4,1 миллиарда долларов).

Ранее правительство Украины обнародовало порядок предоставления брони военнообязанным во время мобилизации и военного положения. Согласно документу, бронь получают в том числе сотрудники органов власти, предприятий с мобилизационными задачами, а также производств, обеспечивающих потребности армии.

Украина находится в состоянии военного положения с 24 февраля 2022 года, а всеобщая мобилизация была объявлена на следующий день. Во время действия военного положения мужчинам от 18 до 60 лет запрещено покидать страну. Повестка о мобилизации может быть вручена различными должностными лицами, включая руководителей предприятий, представителей комиссий и других органов.