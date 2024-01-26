МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Китай обратился к Ирану с просьбой помочь остановить атаки повстанцев-хуситов в Красном море, так как это навредит двусторонней торговле двух государств, пишет Reuters. Хуситы заявили, что нападение на Йемен не остановило атаки на корабли США

По данным издания, делегации Пекина и Тегерана провели ряд встреч, в ходе которых китайская сторона напомнила своим коллегам, что Пекин будет разочарован, если китайские суда будут подвергаться нападениям. В связи с этим, иранскую сторону призвали оказать влияние на хуситов, чтобы те проявили сдержанность.

Тем не менее, Китай не привел никаких конкретных комментариев о вероятном разрыве двусторонних торговых отношений. В агентстве заметили, что нарушение судоходства в Красном море нанес значительный ущерб китайской стороне.

В МИД Китая отметили, что Пекин является искренним другом Ближнего Востока, а также стремится развивать региональную стабильность и процветание.

Ранее 19 ноября арабские СМИ сообщали, что группировка "Ансар Аллах" захватила судно под флагом Багамских островов, предположительно, принадлежащее израильской компании. Представитель движения подтверждал РИА Новости, что хуситы захватили в Красном море корабль Galaxy Leader, который, вероятно, принадлежит израильской компании.

Как подчеркивал представитель хуситской группировки, нападения будут продолжаться до тех пор, пока Израиль не прекратит агрессию в отношении сектора Газы и палестинцев. В результате атак хуситов некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, который связывает Красное и Средиземное моря.