МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Китай обратился к Ирану с просьбой помочь остановить атаки повстанцев-хуситов в Красном море, так как это навредит двусторонней торговле двух государств, пишет Reuters.

Морские перевозки

Хуситы заявили, что нападение на Йемен не остановило атаки на корабли США

По данным издания, делегации Пекина и Тегерана провели ряд встреч, в ходе которых китайская сторона напомнила своим коллегам, что Пекин будет разочарован, если китайские суда будут подвергаться нападениям. В связи с этим, иранскую сторону призвали оказать влияние на хуситов, чтобы те проявили сдержанность.

Тем не менее, Китай не привел никаких конкретных комментариев о вероятном разрыве двусторонних торговых отношений. В агентстве заметили, что нарушение судоходства в Красном море нанес значительный ущерб китайской стороне.

В МИД Китая отметили, что Пекин является искренним другом Ближнего Востока, а также стремится развивать региональную стабильность и процветание.

Ранее 19 ноября арабские СМИ сообщали, что группировка "Ансар Аллах" захватила судно под флагом Багамских островов, предположительно, принадлежащее израильской компании. Представитель движения подтверждал РИА Новости, что хуситы захватили в Красном море корабль Galaxy Leader, который, вероятно, принадлежит израильской компании.

Как подчеркивал представитель хуситской группировки, нападения будут продолжаться до тех пор, пока Израиль не прекратит агрессию в отношении сектора Газы и палестинцев. В результате атак хуситов некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, который связывает Красное и Средиземное моря.