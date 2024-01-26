МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. В Верховной Раде предложили отправлять госслужащих и депутатов на военные сборы, чтобы мотивировать украинских граждан не бояться мобилизации. С такой инициативой выступил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает издание "Левый берег". Украина проигрывает в войне дронов, пишут СМИ

"Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия предлагает устроить военное обучение для всех госслужащих и депутатов. Это может мотивировать украинцев не бояться мобилизации и проходить обучение", — приводит слова политика издание.

По словам Арахамии, подготовка чиновников не будет подразумевать полную занятость. "Я не имею в виду, что мы будем вместо сессии (Верховной рады — ред.) в учебке. Это будет парт-тайм", — отметил он.

Ранее сообщалось, что депутаты Верховной Рады готовят законопроект, согласно которому все предприятия смогут предоставить своим сотрудниками бронь от призыва при условии ежемесячного платежа

Украина находится в состоянии военного положения с 24 февраля 2022 года, а всеобщая мобилизация была объявлена на следующий день. Во время действия военного положения мужчинам от 18 до 60 лет запрещено покидать страну. Повестка о мобилизации может быть вручена различными должностными лицами, включая руководителей предприятий, представителей комиссий и других органов.