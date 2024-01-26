БРЮССЕЛЬ, 26 янв — ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду на скорейшую ратификацию Венгрией заявки Швеции на вступление в объединение. Об этом он сообщил в рамках совместной пресс-конференции с премьер-министром Черногории, которая проходила в Брюсселе. Турция окончательно одобрила вступление Швеции в НАТО

"Вступление Швеции в альянс сделает его еще сильнее… Я приветствую одобрение этого решения с стороны парламента Турции и (президента страны Реджепа Тайипа) Эрдогана. Приветствую поддержку со стороны премьер-министра Венгрии (Виктора) Орбана… Надеюсь на скорейшую ратификацию, как только парламент Венгрии соберется на заседание в конце февраля", — отметил генсек.

Финляндия и Швеция после начала конфликта на Украине в 2022 году подали заявки на вступление в объединение. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Эрдоган официально утвердил членство Швеции в НАТО со стороны Турции, указ об утверждении ратификации протокола, одобренного турецким парламентом, опубликован в официальном вестнике правительства.

Отмечается, что для полноценного вступления Швеции в НАТО необходима ратификация протокола со стороны Венгрии.

Ранее глава венгерского правительства Виктор Орбан заявлял, что Будапешт в целом поддерживает присоединение Швеции к альянсу. Его слова приводило издание Le Parisien. При этом премьер подчеркнул, что сроки принятия такого решения пока неизвестны.