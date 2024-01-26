МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон не планирует обсуждать со своим коллегой Виктором Орбаном членство в НАТО, Об этом он заявил в интервью телеканалу TV4. Турция окончательно одобрила вступление Швеции в НАТО

Ранее венгерский премьер пригласил Кристерссона в страну для обсуждения вступления Швеции в Альянс, глава шведского правительства принял приглашение на следующий день.

"У нас много тем для разговора… Мы не можем вести переговоры о членстве в НАТО, но мы можем, напротив, обсуждать, как нам лучше сотрудничать в роли членов НАТО", — сказал Кристерссон.

Он добавил, что хочет обсудить с венгерской стороной поддержку Украины.

25 января Турция одобрила заявку на вступление Швеции в НАТО. Теперь стране необходимо одобрение от Венгрии.

15 декабря Орбан по итогам ночного заседания саммита Евросоюза вновь заблокировал пакет помощи Киеву в размере 50 миллиардов долларов. По его словам, финансирование Украины из бюджета ЕС наносит вред интересам Венгрии. Премьер страны добавил, что Евросоюз вернется к вопросу поддержки Киева на заседании в феврале. В данный момент Евросоюз прорабатывает механизм предоставления помощи Украине в обход Венгрии.