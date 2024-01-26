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Премьер Швеции не будет обсуждать с Орбаном членство в НАТО
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Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон не планирует обсуждать со своим коллегой Виктором Орбаном членство в НАТО, Об этом он заявил в интервью телеканалу TV4. Ранее венгерский... ПРАЙМ, 26.01.2024
новости, в мире, швеция, венгрия, нато
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон не планирует обсуждать со своим коллегой Виктором Орбаном членство в НАТО, Об этом он заявил в интервью телеканалу TV4.
Ранее венгерский премьер пригласил Кристерссона в страну для обсуждения вступления Швеции в Альянс, глава шведского правительства принял приглашение на следующий день.
"У нас много тем для разговора… Мы не можем вести переговоры о членстве в НАТО, но мы можем, напротив, обсуждать, как нам лучше сотрудничать в роли членов НАТО", — сказал Кристерссон.
Он добавил, что хочет обсудить с венгерской стороной поддержку Украины.
25 января Турция одобрила заявку на вступление Швеции в НАТО. Теперь стране необходимо одобрение от Венгрии.
15 декабря Орбан по итогам ночного заседания саммита Евросоюза вновь заблокировал пакет помощи Киеву в размере 50 миллиардов долларов. По его словам, финансирование Украины из бюджета ЕС наносит вред интересам Венгрии. Премьер страны добавил, что Евросоюз вернется к вопросу поддержки Киева на заседании в феврале. В данный момент Евросоюз прорабатывает механизм предоставления помощи Украине в обход Венгрии.