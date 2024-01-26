МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Сомалийские пираты используют ситуацию с напряженностью в Красном море из-за действий йеменских хуситов для совершения новых нападений на суда у берегов Сомали, передает агентство Bloomberg со ссылкой на главу сомалийского морского агентства Хассана Мохамеда Афраха. Китай попросил Иран сдержать атаки хуситов в Красном море

Он отмечает, что с ноября 2023 года зафиксировано пять нападений на торговые суда у сомалийских берегов.

"Военно-морские силы ЕС, которые ранее держали пиратов под контролем, покинули район, а военно-морские силы США также заняты напряженностью в Красном море, из-за чего пираты возвращаются и пользуются ситуацией", — цитирует агентство слова Афраха.

Как отмечается, в числе недавних инцидентов захват заложников в декабре на борту судна под флагом Мальты MV Ruen, где находились 18 членов экипажа. Это был первый успешный захват судна у сомалийских берегов с 2017 года, указывает агентство со ссылкой на Международное морское бюро.

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.

Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.

США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.