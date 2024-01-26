МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Евросоюз специально замалчивает проблему протестов аграриев, чтобы скрыть ее масштаб, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Большинство французов поддерживают протесты фермеров, пишет Figaro

"Что же они делают, когда те, кто на Западе реально занимаются вопросами продовольствия на земле. Не перепродажей, не спекуляциями, кто занимается производством продовольствия, вышли на улицу, сели в свои тракторы, грузовики и поехали в свои столицы для того, чтобы рассказать правду. Западные СМИ этого не замечают. Они сосредоточились на русофобской пропаганде и тему протестов внутри ЕС фермеров и аграриев затрагивают лишь вскользь, по сути, намеренно замалчивая истинный масштаб проблемы", —отметила дипломат.

Захарова добавила, что участники экономического форума в Давосе обсудили что угодно, но не проблемы европейских фермеров. Дипломат также отметила, что причиной протестов можно назвать европейскую политику, а не вмешательство Москвы. По словам Захаровой, причина забастовок кроется как раз в проводимой Еврокомиссией под управлением Урсулы фон дер Ляйен политики

Во Франции протесты фермеров только разгораются. Фермеры перекрывают ключевые автомагистрали и блокируют движение стогами сена и кучами навоза. Газета Figaro отмечала, что среди многочисленных требований, которые можно услышать в регионах Франции: упрощение административных процедур, отсутствие новых запретов на использование пестицидов, прекращение роста цен на дизельное топливо для тракторов, ускорение выплаты компенсаций после стихийных бедствий и полное применение закона Egalim, который должен заставить производителей и супермаркеты обеспечить фермерам достойный и справедливый доход.

Массовые протесты также проходят в Польше и Германии. Польские фермеры выступают против импорта товаров из Украины и других стран, не являющихся членами ЕС, а также требуют пересмотра политики ЕС в области сельского хозяйства. Протесты в Германии вызваны планами по отмене субсидий для фермеров.