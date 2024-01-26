ЖЕНЕВА, 26 янв — ПРАЙМ. Пресс-секретарь Управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани не ответила на вопрос журналистов об источнике информации о крушении самолета Ил-76. Австралийский журналист объяснил, зачем Киев лжет про Ил-76

24 января в 11 утра транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области. На борту находились 74 человека — украинские пленные, сопровождающие и экипаж, все они погибли. По словам главы комитета ГД по обороне Андрея Картаполова, самолет сбили ВСУ, предположительно, ракетами из немецкого ЗРК.

Украина отрицала причастность к авиакатастрофе. При этом, местные СМИ писали, что на борту Ил-76 находилось вооружение, а Владимир Зеленский призвал инициировать международное расследование происшествия.

"Наш офис ищет информацию и пытается точно понять, что произошло. Я не знаю, запрашивали ли они (сотрудники УВКПЧ — ред.) доступ (в РФ — ред.) в связи с этим конкретным инцидентом. Ранее они уже запрашивали доступ на российскую территорию" — сказала Шамдасани.

Так она ответила на вопрос корреспондента агентства РИА Новости, от кого УВКПЧ пыталось получить соответствующую информацию.

Официальный представитель ведомства также уклонилась от вопроса об обсуждении происшествия с российской и украинской сторонами.