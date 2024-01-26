МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц призвал работодателей оказать поддержку с трудоустройством находящимся в стране беженцам из Украины. Об этом немецкий лидер сообщил перед съездом основанной 36 крупными немецкими компаниями организацией "Альянс шансов", призванной улучшить рабочие условия в ФРГ. Польская полиция пожаловалась на рост преступности из-за украинцев

"Хочу обратиться к вам с конкретным призывом помочь трудоустроить тех выходцев с Украины, которые сейчас живут в Германии, потому что это очень важно для их признания среди населения, а также для перспектив украинцев", — отметил Шольц.

По словам немецкого лидера, согласно оценкам различных опросов, с начала военной операции в Германию переехало более миллиона украинских беженцев, но только 18 процентов из них смогли найти работу. В тоже время, 93 процента безработных украинцев выразили желание найти работу. Исследование также показало, что 44 процента украинцев, переехавших в Германию, намерены задержаться в стране на длительный срок.

Многие украинские беженцы живут на социальные пособия и посещают языковые курсы, заметил канцлер.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров высказал намерение мобилизовать граждан, покинувших страну, и пригласить их на призывной пункт. Представитель ведомства Илларион Павлюк уточнил, что речь якобы идет о рекрутинге и "необходимости донести до украинцев за рубежом, как важно им присоединиться к армии".