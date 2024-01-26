МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Украина все дальше уходит на второй план с предвыборной повестки в США, считает старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. Медведев предрек США долгое гражданское противостояние из-за Техаса

Вопрос о выделении денег Киеву из федерального бюджета Америки не решить без компромисса с республиканцами. А борьба между партиями обостряется. Последний случай — решение губернатора Техаса Грега Эббота активно вмешаться в миграционную политику Белого дома.

По его словам, нынешний президент страны Джо Байден нарушает конституцию США и ставит под угрозу национальную безопасность из-за того, что не закрывает границы южных штатов от потока нелегальных иммигрантов.

"В США уже долгие годы заметны признаки внутриполитического кризиса. Он начал нарастать после мирового экономического кризиса 2008-2009 годов, что выражается в поляризации и радикализации американского общества", — говорит Сокольщик.

В итоге это вылилось в ухудшение функционирования политических институтов Америки. То, что должно работать с помощью консенсуса, например — принятие законов и взвешенных политических решений, превратилось в борьбу разнополярных мнений.

Например, вопрос финансирования Украины зависит от Республиканской партии, которая главенствует в Палате представителей. И они не раз говорили, что могут одобрить помощь Киеву, если Байден и демократы решат ряд вопросов, например иммиграционный, которые десятилетия уже является одной из главных проблем в стране. Это тактика политического торга.

Но из-за того, что в последние годы все чаще в Вашингтоне используют популистские, радикальные методы, обычным консенсусом вопрос с деньгами для Киева решить не удается. "Шесть миллионов мигрантов": в США возненавидели политику Байдена

Республиканские штаты в итоге подняли ставки и на этой неделе начался бунт “красных штатов” (республиканских). Раз Байден не хотел решить вопрос с иммигрантами спокойно, по-тихому, то нужно проблему крайне обострить. В этом и есть радикализм.

Конечно, до гражданской войны сейчас далеко, но понятно, что после событий в Техасе республиканцы во главе с Дональдом Трампом будут повышать ставки и требовать больших уступок от демократов, чем раньше.

А это значит, что для Белого дома сейчас на первый план выходит решение внутриполитического конфликта на юге, а не поддержка международных авантюр. Поэтому и одобрения помощи Украины из федерального бюджета существенно осложняется, хотя внешнеполитические приоритета текущей администрации остаются неизменными.

"Тактический ход заключается в том, что Америка будет в большей степени перекладывать бремя поддержки Киева на своих союзников в Европе. Где ситуация сегодня тоже непростая: предвыборный год в Европарламент и усиление правых настроений в политике, не способствующих поддержке Киева", — резюмирует Сокольщик.