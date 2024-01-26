МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. В Евросоюзе нет политиков, способных заявить об отказе поставлять оружие Киеву, заявил исполняющий обязанности главы дипмиссии России при Евросоюзе Кирилл Логвинов. 

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"На данный момент нет таких европейских политиков, которые могли бы встать и сказать, что конфликт пора прекращать, и первым шагом должен стать отказ ЕС от военной поддержки Киева, таких нет", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Дипломат также отметил, что очередной 13-й пакет санкций, который ЕС готовится принять до 24 февраля — это "просто банальный символизм ко второй годовщине начала СВО". Логвинов добавил, что основным элементом нового пакета ограничений, вероятно, станет "станет расширение санкционных списков в отношении юридических и физических лиц".

Ранее высокопоставленный европейский источник сообщил, что в настоящее время идет обсуждение 13-го пакета антироссийских санкций. По его словам, новые санкции планируется принять до 24 февраля, такую цель якобы поставил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

В декабре совет ЕС утвердил новый, 12-й по счету пакет антироссийских санкций. Согласно документу, вводится запрет на прямой или косвенный ввоз, покупку или передачу российских алмазов. Также ограничения коснулись продукции и технологий двойного назначения, в частности, литиевых аккумуляторов и комплектующих для БПЛА. Введен запрет на импорт из РФ сжиженного пропана, медной и алюминиевой проволоки. Кроме того, ЕС обязал европейские компании оговаривать в контрактах с партнерами запрет на реэкспорт ряда товаров двойного назначения в РФ.