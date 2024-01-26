МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. В Евросоюзе нет политиков, способных заявить об отказе поставлять оружие Киеву, заявил исполняющий обязанности главы дипмиссии России при Евросоюзе Кирилл Логвинов. Эксперт раскрыл, как разгневанный Техас лишает Киев американских денег

"На данный момент нет таких европейских политиков, которые могли бы встать и сказать, что конфликт пора прекращать, и первым шагом должен стать отказ ЕС от военной поддержки Киева, таких нет", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Дипломат также отметил, что очередной 13-й пакет санкций, который ЕС готовится принять до 24 февраля — это "просто банальный символизм ко второй годовщине начала СВО". Логвинов добавил, что основным элементом нового пакета ограничений, вероятно, станет "станет расширение санкционных списков в отношении юридических и физических лиц".

Ранее высокопоставленный европейский источник сообщил, что в настоящее время идет обсуждение 13-го пакета антироссийских санкций. По его словам, новые санкции планируется принять до 24 февраля, такую цель якобы поставил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

В декабре совет ЕС утвердил новый, 12-й по счету пакет антироссийских санкций. Согласно документу, вводится запрет на прямой или косвенный ввоз, покупку или передачу российских алмазов. Также ограничения коснулись продукции и технологий двойного назначения, в частности, литиевых аккумуляторов и комплектующих для БПЛА. Введен запрет на импорт из РФ сжиженного пропана, медной и алюминиевой проволоки. Кроме того, ЕС обязал европейские компании оговаривать в контрактах с партнерами запрет на реэкспорт ряда товаров двойного назначения в РФ.