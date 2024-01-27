МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Ветеран американской армии Ноктис Дрейвен, в связи с конфликтом Техаса с властями, пошутил в Сети про тесные отношения штата с Россией. Эксперт раскрыл, как разгневанный Техас лишает Киев американских денег

"Если бы я был во главе Техаса, я бы принял Россию с распростертыми объятиями. Техас стал бы самым близким союзником России", — отметил он в соцсети Х.

Ранее техасская нацгвардия поставила заграждение из колючей проволоки на границе с Мексикой для противостояния с нелегальной миграцией. Президент США Джо Байден постановил убрать заграждение, но местные полицейские не пускают на территорию патруль федеральных служб.

Губернатор Техаса Грег Эббот заявил, что данная мера была продиктована целью самозащиты, так как правительство страны не справляется с охраной границы.

Белый дом не одобряет законы штата, которые позволяют арестовывать, уголовно преследовать и сажать в тюрьму подозреваемых в незаконном пересечении границы, а также выдворять их из страны по решению суда.

Действия Эббота поддержал бывший президент США Дональд Трамп и губернаторы-республиканцы 25 американских штатов. Главы Оклахомы и Флориды заявили о готовности отправить в Техас нацгвардию.