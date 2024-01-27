МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Таможенники в мюнхенском аэропорту задержали 66-летнего украинского пенсионера с 455 тысячами евро наличными, пишет Bild со ссылкой на таможенную службу Германии. В Финляндии задержали 11 нарушителей на границе с Россией, сообщили СМИ

По данным таможенников, гражданин Украины находился рядом с терминалом на посадку в самолет, летевший на Кипр, при проверке он сообщил, что у него всего €300.

Отмечается, что украинец при проверке заявил, что у него с собой 400 евро. При посадке на самолет, летевший на Кипр, другой мужчина отдал ему чемодан для ручной клади. Работник аэропорта заметил это, подошел и попросил открыть чемодан. В чемодане было обнаружены купюры на сумму 455 тысяч евро. Деньги изъяли.

Издание уточнило, что нельзя перевозить суммы от десяти тысяч евро без декларирования. Указывается, что началось расследование принадлежности денежных средств.

В октябре 2023 года в Псковской области таможенники задержали украинку с миллионом гривен в нательных поясах. Женщина пыталась выехать в Латвию на машины, на границе ее остановили. Она предъявила им часть денег в эквиваленте, не превышающем допустимую к вывозу норму. Затем таможенники нашли в салоне машины сумку с 200 тысяч украинских гривен, а также 924 тысяч гривен и 2,6 тысяч долларов, которые женщина спрятала в поясах.