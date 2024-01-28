С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин положительно оценил сотрудничество Москвы и Минска, сказав, что отношения развиваются быстрыми темпами. Белоруссия подняла тариф на транзит нефти из Казахстана и России в Европу

"В целом ситуация у нас развивается очень энергично. За первые десять месяцев прошлого года у нас товарооборот, по нашим данным, 42,5 миллиарда долларов, если в долларовом эквиваленте говорить. Он растет постоянно", — отметил он на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Российский лидер уточнил, что Россия является крупнейшим инвестором Белоруссии, который уже вложил четыре миллиарда долларов в ее экономику.

Путин подчеркнул, что отношения развиваются активно и во всех сферах: промышленная кооперация, сельское хозяйство, наука, образование и культура.