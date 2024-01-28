2024-01-28T18:49:00+03:00
2024-01-28T19:43:01+03:00
2024-01-28T18:49:00+03:00
2024
https://1prime.ru/global/20240128/842913205.html
Путин высказался об отношениях Москвы и Минска
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Президент России Владимир Путин положительно оценил сотрудничество Москвы и Минска, сказав, что отношения развиваются быстрыми темпами. "В целом ситуация у нас развивается очень... ПРАЙМ, 28.01.2024
новости, в мире, россия, белоруссия, сотрудничество
https://cdnn.1prime.ru/images/84291/36/842913647.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84291/36/842913647.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84291/36/842913646.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84291/36/842913646.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84291/36/842913634.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84291/36/842913634.jpg
https://1prime.ru/oil/20240125/842887492.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин положительно оценил сотрудничество Москвы и Минска, сказав, что отношения развиваются быстрыми темпами.
"В целом ситуация у нас развивается очень энергично. За первые десять месяцев прошлого года у нас товарооборот, по нашим данным, 42,5 миллиарда долларов, если в долларовом эквиваленте говорить. Он растет постоянно", — отметил он на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Российский лидер уточнил, что Россия является крупнейшим инвестором Белоруссии, который уже вложил четыре миллиарда долларов в ее экономику.
Путин подчеркнул, что отношения развиваются активно и во всех сферах: промышленная кооперация, сельское хозяйство, наука, образование и культура.