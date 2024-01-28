СТАМБУЛ, 28 янв — ПРАЙМ. Анкара призвала пересмотреть решение некоторых стран приостановить сотрудничество с Агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в связи с обвинениями в содействии атакам ХАМАС, отметил МИД Турции. Партия яиц из Турции в количестве 900 тысяч штук прибыла в Россию

"Мы обеспокоены решением ряда стран приостановить финансирование БАПОР… это решение, принятое после обвинений в адрес нескольких сотрудников агентства, навредит в первую очередь палестинцам", — сообщается в полученном РИА Новости заявлении ведомства.

В ведомстве напомнили, что агентство находится в затруднительном положении из-за гибели 150 сотрудников в эскалации конфликта в Израиле.

МИД напомнил, что агентство работает в тяжелых условиях, около 150 сотрудников погибли в секторе Газа с 7 октября в результате атак Израиля.

Ранее генеральный комиссар БАПОР Филиппе Лаззарини заявил, что сотрудники, подозреваемые в причастности к нападению 7 октября ХАМАС на Израиль, уволены и предстанут перед судом, если их вину докажут. Тем не менее, о прекращении финансирования организации уже объявили Финляндия, Великобритания, Италия, Австралия, Канада, ФРГ и еще ряд стран. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны не допустить прерывания работы агентства.