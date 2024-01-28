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Франция приостановит финансирование БАПОР в первом квартале 2024 года
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Франция прекратит сотрудничество с Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в первом квартале 2024 года в связи с обвинениями в... ПРАЙМ, 28.01.2024
новости, в мире, франция, бапор, финансирование
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПАРИЖ, 28 янв — ПРАЙМ. Франция прекратит сотрудничество с Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в первом квартале 2024 года в связи с обвинениями в содействии атакам ХАМАС.
"Франция не предусмотрела нового платежа БАПОР в первом квартале 2024 года и решит, когда придет время, какие действия предпринять совместно с ООН и основными донорами, убедившись, что все ее требования прозрачности и безопасности помощи действительно учтены", — указало министерство иностранных дел Франции.
Указывается, что сообщения о причастности к нападению на Израиль носят "чрезвычайно серьезный характер".
Ранее генеральный комиссар БАПОР Лаззарини уточнил, что сотрудники агентства, подозреваемые в причастности к нападению 7 октября ХАМАС на Израиль, уволены и предстанут перед судом, если их вину докажут. Тем не менее, о прекращении финансирования организации уже объявили в том числе Финляндия, Великобритания, Италия, Австралия, Канада, Германия. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны не допустить прерывания работы агентства.