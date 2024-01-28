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2024
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Украинского журналиста Дмитрия Гордона* вновь объявили в розыск
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Журналиста Дмитрия Гордона* снова разыскивают, заявило МВД России. Ранее в отношении Дмитрия Гордона* уже возбуждали уголовное дело по трем статьям. Ему приписывают призывы к... ПРАЙМ, 28.01.2024
новости, в мире, украина, розыск, журналист
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Журналиста Дмитрия Гордона* снова разыскивают, заявило МВД России.
Ранее в отношении Дмитрия Гордона* уже возбуждали уголовное дело по трем статьям. Ему приписывают призывы к развязыванию войны, возбуждение ненависти по признаку национальности и распространение фейков о Вооруженных Силах России.
"Дмитрий Гордон*, 21.10.1967. Основание для розыска: разыскивается по статье УК ", — указывается в публикации.
Содержание нынешней уголовной статьи пока неизвестно.
Источник РИА Новости отметил, что в конце января в отношении Гордона* возбудили еще одно уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (статья 205.2 УК РФ).
*включен в реестр физлиц-иноагентов