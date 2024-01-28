МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Журналиста Дмитрия Гордона* снова разыскивают, заявило МВД России. МВД объявило в розыск бывшего вице-президента Газпромбанка

Ранее в отношении Дмитрия Гордона* уже возбуждали уголовное дело по трем статьям. Ему приписывают призывы к развязыванию войны, возбуждение ненависти по признаку национальности и распространение фейков о Вооруженных Силах России.

"Дмитрий Гордон*, 21.10.1967. Основание для розыска: разыскивается по статье УК ", — указывается в публикации.

Содержание нынешней уголовной статьи пока неизвестно.

Источник РИА Новости отметил, что в конце января в отношении Гордона* возбудили еще одно уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (статья 205.2 УК РФ).

*включен в реестр физлиц-иноагентов